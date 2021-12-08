‘Bodrum’da inşaat işçilerini görünce durmayan dolmuşlar var’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat işçisinin dolmuş şoförü tarafından “Bu pantolonla üstünle seni oturtamam” diyerek başlattığı tartışma ilçede günün konusu oldu. Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Muğla Temsilcisi Güney Şirin SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada "Akşam iş dönüşü yağmurda, soğukta inşaat işçisi olduğu için durmayan araç şoförlerini sıkça görmekteyiz" dedi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın bodrum ilçesinde işinden çıktıktan sonra 20 km. uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi'ndeki evine gitmek için Bodrum-Yalıkavak dolmuşuna bindiğinde şoför tarafından “Bu pantolonla üstünle seni oturtamam” diyerek işçiye tepki göstermesi üzerine dolmuşta bir kadın vatandaş ile şoför arasında tartışma yaşanmıştı.

Şoförün çalışma izin belgesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine bu gün Devrimci Yapı, İnşaat ve yol İşçileri Sendikası Muğla Temsilcisi Güney Şirin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

İNŞAAT SEZONUNDA HER KIŞ BUNU YAŞIYORUZ

Şirin, özellikle kış aylarında Anadolu'nun birçok ilinden inşaat sektöründe çalışmak için Bodrum'a gelen işçilerin benzer sıkıntılarla her yıl karşılaştıklarını ve ulaşım zorluğu çektiklerini belirterek “Bir dolmuş şoförünün inşaat işçisi arkadaşımızı kıyafetinin kirli olması gerekçesiyle araca almak istememesi ve koltuğa oturmasına engel olmaya çalışması kabul edilemez.

Bu yaşanan olumsuzluk ilk değildir. Yıllardır her inşaat işçisinin başına defalarca gelmiştir, gelmektedir. Bu görüntüleri çekerek olayın kamuoyu tarafından duyulmasına ve inşaat işçisi arkadaşımızla dayanışma gösteren duyarlı yurttaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İNŞAAT İŞÇİSİ OLDUĞU İÇİN DURMAYAN DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ VAR

Şirin konuşmasının devamında ise “Akşam iş dönüşü yağmurda, soğukta inşaat işçisi olduğu için durmayan araç şoförlerini sıkça görmekteyiz. Yaşanan bu haksızlığı ve insana yakışmayan olayı kınıyor, tekrarlarının yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ve şoförler odasının gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz. Araç şoförlerini daha duyarlı davranmaya, empati yapmaya davet ediyoruz. Tüm inşaat işçilerine buradan çağrı yapıyoruz. Örgütlemekten, bir araya gelmekten başka şansımız yok” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bodrum'da 'insanlıktan utandıran' olayda yeni gelişme