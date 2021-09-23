Bodrum’da korkutan yangın! Evler tahliye edildi
Muğla Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazilerindeki yerleşim yerlerine sıçradı. 15'e yakın bağ evi tahliye edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisindeki makilik alanda yaklaşık 1 saat önce çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Tarım arazilerine sıçrayan yangına 5 itfaiye, 3 arazöz, 30 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın bölgesindeki otel personelleri, işçiler ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti.
İlk belirlemelere göre 2 kulübe ve marangoz atölyesine ait kalaslar zarar gördü.
Kontrol altına alınamayan yangın için takviye istendi. 15’e yakın bağ evi tahliye edildi.