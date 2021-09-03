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Bodrum’da orman yangını başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde biraz önce makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ve söndürme ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 14:24 - 03 Eylül 2021 Güncellenme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı ve Omurca Mahalleri'nin üstündeki makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa zamanda ormanlık alana sıçradı.

Hızla büyüyen yangına önce vatandaşlar ardından üç helikopter ile bir uçak, 12 arazöz ve 40 orman işçisi müdahale etti.

Rüzgarın şiddetli olduğu bölgede alevlerin sitelerdeki evlere 200 metre mesafede olduğu ve sitelerdeki vatandaşların bahçe kenarlarında yangına müdahale etmek için tedbir aldığı belirtildi.

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