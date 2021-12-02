Boğaziçi davasında yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya karşı protesto gösterilerinin henüz başladığı ocak ayında gözaltına alınan ve haklarında toplamda 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 29 kişinin yargılandığı dava görüldü.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Boğaziçi Üniversitesi'ne, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan ve yine Erdoğan tarafından görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'yu, 4 Ocak 2021 tarihli protesto gösterileri sırasında, okulun Güney Kampüsü’nde basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaşmış ve çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

29 KİŞİ İÇİN TOPLAMDA 3 YIL 6 AYDAN 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, 29 kişi hakkında, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya öğrencilerden bazıları ile avukatları katıldı.

“YARGILANMASI GEREKENLER, ÜNİVERSİTENİN KAPISINA KELEPÇE VURANLAR”

Mahkemedeki savunmasında İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve Boğaziçili öğrencilere destek olmak için olay tarihinde orada bulunduğunu söyleyen bir öğrenci, “Yargılanması gereken biz değiliz, üniversitenin kapısına kelepçe vuranlardır. Üniversitenin özerkliğini istemek suç değildir.” şeklinde konuştu.

“DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK, EVLERİMİZ HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE BASILDI”

Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde okuduğunu söyleyen Denizhan Eren, mahkemedeki savunmasında, “Boğaziçi üniversitesi öğrencisiyim. Üniversiteme antidemokratik şekilde kayyum atanmasına karşıyım. Okula ilk kayyum atandığından beri, okulda hiçbir şey iyi gitmedi. Öğrenciler ve öğretmenler olarak bunu tecrübe ettik ve buna karşı çıkmak istedik. Gelecekte oranın öğrencisi olacak insanlar için protesto yaptık. Hiçbir şekilde yasadışı bir şey yapmadık. Ama sırf bunu yaptığımız için de evlerimiz hukuksuz bir şekilde basıldı. Ailelerimiz tehdit edildi” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE ÇIPLAK ARAMA YAPMAK İSTEDİLER”

Mahkemede savunma yapan diğer bir öğrenci Ferhat Ergen, “2911 suçlamasıyla evlerimiz basıldı, kapılarımız kırıldı. Ters kelepçeyle gözaltına alındık. Öğrencilere çıplak arama yapılmak istendi. Eylemde, suçun maddi koşulları oluşmadı. Zaten gayet demokratik haklarını kullanan öğrencilerin eylemiydi” dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer öğrenciler de, demokratik haklarını kullandıklarını ve eylemlerinin herhangi bir suç teşkil etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

7 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya gelmeyen 7 kişi hakkında, savunmalarının alınması için haklarında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

17 KİŞİNİN ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Mahkeme, savunmaları alınan 17 kişi hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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