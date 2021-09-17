Boğaziçi eylemleri davasında polis memurları şikayetçi olmadı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etmek için 2 Şubat’ta Kadıköy’de yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle 23 kişinin yargılandığı davada, ifade veren 6 polisten 4’ü şikayetçi olmadıklarını söyledi. Bir polis memuru "Bana taş, sopa ya da herhangi bir cisim isabet etmedi. İsabet eden birini de görmedim. Gözaltı esnasında direnme oldu. Sanıklardan şikayetçi değilim" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmek için 2 Şubat'ta Kadıköy'de yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle yargılanan ve aralarında tahliye edilen sanıklar Şilan Delipalta ile Anıl Akyüz'ün de aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılamasına devam edildi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, sanık avukatları ve suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle 6 polis katıldı. Duruşmada ifade veren 4 polis şikayetçi olmazken, 2 polis ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki A.B. ifadesinde polislerin 3 kez dağılın ihtarında bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Ancak buna rağmen dağılınmadı. Daha sonra farklı yerlerde toplanmaya devam edildi. Polis araçlarına saldırıldı, çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu şişeleri atıldı, çöp konteyneri devrildi, yollar kesildi, araç girişleri engellendi. Biz sanıkları engellemeye çalıştık. Bana taş, sopa, maden suyu şişesi ve kola ya da benzeri bir silahtan sayılan cisim gelmedi. Silahtan sayılan cisim isabet eden arkadaşlar vardı. Ben bunu gördüm. Davaya müdahil olarak katılmak istemiyorum. Sanıklardan şikayetçi değilim.

İSABET EDEN BİRİNİ GÖRMEDİM

Müşteki B.T. sanıkların polislerin dağılın ihtarına uymadıklarını söyleyerek, “Biz sanıkları dağıtmak isterken dağılmadılar. Bize taş, sopa gibi cisimler atmaya başladılar. Sokaklara kaçışmalar oldu. Daha sonra tekrar toplandılar. Bana taş, sopa ya da herhangi bir cisim isabet etmedi. İsabet eden birini de görmedim. Taş, sopa ile saldırınca biz sanıkları dağıtmak istedik onlar da dağılmadılar. Gözaltı esnasında direnme oldu. Sanıklardan şikayetçi değilim” dedi.

EMİR DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİK

Polislerin üç kereden fazla dağılın ihtarında bulunduklarını öne süren ve şikayetçi olduğunu belirten müşteki B.K. ise ifadesinde, şunları söyledi:

– Olay zamanında Kadıköy'de Çevik Kuvvet tedbiri almıştık. Sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen eylemlere devam ediyorlardı. Amirlerimizden emir geldi ve gerekli tedbirlerin alınması söylendi. Biz de emir doğrultusunda hareket ettik. Bana herhangi bir cisim isabet etmedi. Ancak yanımda bulunan ismini bilmediğim polis arkadaşlara cam şişe geldiğini gördüm. Gözaltı işlemlerini yapan polis memurlarına mukavemette bulundular. Gözaltına alınırken sanıkların silahtan sayılan bir şey kullandıklarını görmedim. Mukavemetten kastım kendilerini yere attıklarını görmemdir.

Mahkeme, olay yeri kamera görüntüleri ile sanıkların teşhise elverişli fotoğraflarının karşılaştırılması yapılması için bilirkişiye gönderilen dosyanın dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.