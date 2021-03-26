Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 24 öğrenci serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih Bulu'yu, dün üniversitenin Kuzey Kampüsü önünde protesto eden 24 öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrenciler emniyet işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

ÖĞRENCİLERİN HEPSİ SERBEST

Savcılık, öğrencilerden 22'sini ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ suçundan adli kontrol talebiyle, 2'sini de aynı maddeden ev hapsi, adli kontrolü talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Nöbetçi hakimlik, 24 öğrencinin tamamının imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.