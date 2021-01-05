Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde gözaltı sayısı 22 oldu

Beşiktaş‘ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde düzenlenen “Kayyum rektör istemiyoruz” eylemleriyle ilgili Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde 13 ilçede 24 adreste düzenlenen operasyonda, “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçları kapsamıda haklarında yakalama kararı çıkarılan 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olduğu belirtildi. Dört şüphelinin “Terör Örgütü Propagandası Yapma” ve bir şahsın “Terör Örgütüne Üye Olma” konusundan terör örgütü DHKP/C’den suç kaydı bulunduğu dile getirildi. Kimlikleri tespit edilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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