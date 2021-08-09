Boğaziçili akademisyenler nöbete devam etti

Melih Bulu'nun görevden alınması sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektörün atanması için süreç başlarken, Boğaziçili akademisyenler mevcut rektör vekili Naci İnci'nin akademisyenleri görevden almasına tepki olarak protesto nöbetlerini sürdürdü.

SÖZCÜ İSTANBUL

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından protestolarını sürdürüyor. Protesto nöbetlerinin 144'üncüsünü gerçekleştiren ve rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, Melih Bulu'nun yerine Naci İnci’nin vekaleten rektör olarak atanmasını, Naci İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü öğretim görevlisi Can Candan'ı görevden almasını ve yarı zamanlı öğretim görevlisi Feyzi Erçin'in Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki dersine izin verilmemesine tepkilerini gösterdi

Akademisyenler, Can Candan'ın görevden alınmasının ardından rektörlük binası önünde başlattıkları oturma eylemlerini de sürdürdü. Akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde ‘Feyzin Erçin yalnız değildir’, ‘Can Candan yalnız değildir’ yazan döviz ve fotoğraflar taşıdı.

MEVCUT REKTÖRE YÜZDE 95 GÜVENSİZLİK OYU

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra üzerinde uzlaşmaya vardığı 17 kişilik bir aday listesiyle atama sürecine dahil oldu.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen oylamada 17 aday da güvenoyu aldı ve YÖK'e bireysel olarak başvuruda bulundu. Mevcut rektör vekili Naci İnci ve Melih Bulu'nun diğer yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu ise yüzde 95 ve yüzde 93 oranlarında güvensizlik oyu aldı.

“VEKİL REKTÖR, KENDİNİ VEKİL MÜDÜR ATAYIP ÇİFTE OY KULLANDI”

Rektör adayları arasında bulunan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Cem Say, “Bulu ekibinden vekil rektör Naci İnci 2 hocayı “notu yüksek, hakkında soruşturma açtık” gibi gerekçelerle işten attı, kendini vekil müdür atayıp çifte oy kullandı, “100 üstünden 50 İngilizce puanı kâfi” diye öğretim elemanı ilanı verdi, hocalardan %95 güvensizlik oyu aldı” diye konuştu.