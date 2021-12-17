Boğaziçili akademisyenler yağmur altında nöbete devam edip ‘vazgeçmiyoruz’ dedi

Rektörü protesto nöbetlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yağmur altında düzenledikleri eylemlerinde "Türkiye'de özgür, özerk ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" mesajı verdi.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörü protesto nöbetlerinin 235'incisini gerçekleştirdi. Akademisyenler yağmurlu havaya rağmen cübbelerini giyerek rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını döndü.

“DİRENİŞİMİZİN BİRİNCİ YILI DOLMAK ÜZERE”

Akademisyenler, eylemlerinin ardından okudukları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Tüm Türkiye’de liyakate dayalı, özgür ve özerk bir üniversite ideali için sürdürdüğümüz direnişimiz, birinci yılını doldurmak üzere. Bu süre boyunca, bir yandan bir kamu araştırma üniversitesi olmanın gerektirdiği gibi, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunmaya, akademik çalışma ve araştırmalarımızı yapmaya, bilimsel, kültürel ve toplumsal değer üretmeye devam ediyoruz.

* Diğer yandan gayrimeşru rektörler ve yönetimlerinin, üniversitemizin kurumsal kimliğini, demokratik idari yapısını ve akademik niteliğini hedef alan, haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı mücadele ediyoruz.

* Üniversitemizin tüm bileşenlerinin yüzde 95’inin ret oyu verdiği, göreve geldiğinden beri türlü hukuksuzluklara imza atan, anayasal protesto hakkını kullanan hocaları ve öğrencileri savcılığa şikayet eden gayrimeşru rektör Naci İnci ve yönetimi, kuruma her gün yeni bir zarar veriyor.

TUTUKLANAN ÖĞRENCİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİLER

İşlerine son verilen meslektaşları ve tutuklanan öğrencileri hakkında açıklamada bulunan akademisyenler, şöyle devam etti:

* Fakülte ve bölüm kararları yok sayılarak işine son verilen meslektaşımız Can Candan ile dersleri iptal edilen Feyzi Erçin, Seda Binbaşgil ve Özcan Vardar’m haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini bir kez daha talep ediyoruz.

* Gayrimeşru Rektör Naci İnci’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğrencilerimiz Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 73 gündür haklarında bir iddianame bile bulunmaksızın cezaevinde rehin tutuluyor.

* Öğrencilerimiz ve hocalarımıza yönelik tüm soruşturma ve davalar son bulmalı, öğrencilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.

“VAZGEÇMİYORUZ”

* Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları ve enstitü müdürleri seçimle göreve gelmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz Mühendislik Fakültesi Dekanı, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürleri bir an önce görevlerine atanmalıdır.

* Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Türkiye’de özgür, özerk ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

Eylemden görüntüler Can Candan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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