Boğaziçili öğrenciler: Terörist ilan edilmekten bıktık

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir" sözlerine tepki gösterdi. Yürüyüş ve oturma eylemi düzenleyen öğrenciler," Biz korkmuyoruz, korkmayacağız. Hepimizi terörist ilan etsin, hepimizi gözaltına alsın, Türkiye’nin insanları olarak bıktık" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto etmek için başlattıkları nöbetlerinin 184'üncüsünü gerçekleştirdi. Akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü. Öğrenciler de yürüyüş ve oturma eylemi düzenledi.

“GÖZALTILAR VAR”

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bir grup öğrenci yürüyüş düzenledi. Eyleme katılan öğrenciler, polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

‘TERÖRİST’ AÇIKLAMASINA TEPKİ

Yürüyüş düzenleyen bir grup daha sonra kampüs kapısı önünde oturma eylem düzenledi. Basın açıklamasında bulunan öğrenciler, “Biz korkmuyoruz, korkmayacağız. Hepimizi terörist ilan etsin, hepimizi gözaltına alsın, Türkiye'nin insanları olarak bıktık. Sessiz kalamayacağız. Kayyumun arabasının önünde durmuşuz da, teröristmişiz de…Bunlar eskidi artık!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yapan öğrenciler için, “Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” ifadelerini kullanmıştı.