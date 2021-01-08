Boğaziçili öğrencilerden hocalarına destek

Daha önce AKP’den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Cübbelerini giyen Boğaziçili akademisyenler, üniversitenin Güney Meydanı’nda sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Akademisyenler daha sonra yaptıkları açıklama ile atamayı eleştirdi.

“1980'DEN SONRA İLK KEZ KURUM DIŞINDAN REKTÖR ATANDI”

Akademisyenler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize hiçbir bilgi verilmeden, hiçbir biçimde danışılmadan kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum, 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Üniversite Senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği ilkelerden vazgeçmiyoruz.”

Atanan rektöre karşı bir süredir eylem yapan öğrenciler de alkışlayarak akademisyenlere destek oldu.

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