Boğaziçili öğrencilerden rektörlük hakkında suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir grup, aşı olmayan öğrencilerin, okula ve yurtlara alınmak için rektörlüğün iki günde bir zorunlu kıldığı PCR uygulamasının dayatma olduğunu savunarak, rektörlük hakkında suç duyurunda bulundu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan bir grup, corona virüsüne karşı geliştirilen aşıları olmadıkları için, 2 günde bir PCR testinin zorunlu kılınması üzerine, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek, rektörlük hakkında suç duyurunda bulundu.

Öğrenciler, savcılığa sundukları suç duyurusu dilekçelerinde, aşı ile ilgili tereddütlerinin olduğunu, bu nedenle Kovid-19 aşılarını olmadıklarını belirterek, rektörlük tarafından, aşı olmadıkları ve 72 saatte bir PCR testi yaptırmamaları durumunda, kampüse giremeyecekleri yönünde mesaj aldıklarını ifade etti.

KAMPÜSE GİREMİYORUZ

Boğaziçili öğrenciler, kampüse giremediklerini, yüz yüze olan derslere katılamadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını ve okul yönetimi tarafından baskı gördüklerini savundular. 2 doz aşısı tamamlanmayanların veya negatif PCR testi sonucu göstermeyenlerin, kampüse alınmadığını da belirten öğrenciler, bu kararın, rektörlük tarafından alındığını, bu sebeple sorumluların tespit edilip, TCK'nın 112. Maddesi olan ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' maddesi uyarınca cezalandırılmalarını istedi.

KANUNSUZ KARARDAN DÖNMELERİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ

Öğrenciler, suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde açıklama yaptı. Öğrenciler adına konuşan Gökçin Tavşanlıoğlu, “Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından alınan aşı ve PCR dayatmasına karşı suç duyurusunda bulunduk. Biz kesinlikle ne aşıya ne PCR testine karşı değiliz. Okula girebilmek, yemekhaneyi, kütüphaneyi, yurtları kullanabilmek için aşı olmadık diye haftada 2 kez PCR testi dayatmasına karşıyız. Yetkililere, bir an önce aldıkları bu kanunsuz karardan geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

BAZI ÜNİVERSİTELERDE ZORUNLULUK KALDIRILDI

İstanbul'daki bazı üniversitelerin senatoları tarafından alınan karar ile PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını söyleyen öğrenciler, kendi üniversitelerinin de PCR testi zorunluluğunu kaldırmasını istedi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Ağustos 2021 tarihli kararında, “Yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personelden Covid-19 aşılarını 2 doz olarak tamamlatmayanlara, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine” karar verilmişti.