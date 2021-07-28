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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık'' suçlarından soruşturma başlattı.

Güncellenme: 10:45, 28/07/2021
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi.

Tanju Özcan, son açıklamasının ardından bir çok kişi Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özcan’ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçelerin işleme konulmasının ardından Özcan hakkında, “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

NE DEMİŞTİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız? Bunu niye yapıyoruz Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin” diye konuşmuştu…

Özcan, gelen tepkilerin üzerine yaptığı açıklamada da, ‘Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım’ demişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:14,