Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği belirlenen örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M. ve C.Y. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.