Bolu Valiliği’nden Tanju Özcan açıklaması

Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapacağını açıklamıştı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“KAMU DÜZENİ VE TARİHİ GERÇEKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI”

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin en temel ilkesi kanunlardır. Kanunlar TBMM tarafından yapılır, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Hukuk devletinde devletin vatandaşı olmayan şahısların ülkeye giriş ve çıkışlarının hangi şartlarda ve nasıl olacağı kanunlarla ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir.

* Kanunlar aynı zamanda ülkeye gelecek olan yabancıların girişlerinde, ülkede kalışlarında ve çıkışlarında görevli ve yetkili olan kişi ve kurumları da belirlemiştir. Bu kişi ve kurumlar; Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kabinesidir.

* Ancak Bolu Belediye Başkanı veya bir başkası kendisini ve düşüncelerini ifade etmekte elbette serbesttir. Fakat bu tür sözler sarfedilirken kamu huzurunun, kamu düzeninin ve tarihi gerçeklerin göz önünde bulundurularak hareket edilmesini arzu ederiz.

* Nitekim sosyal sorumluluk sahibi insanlara da bu yakışır. Bu yaklaşım kamuoyunun da en doğal hakkı ve beklentisidir.

“ONLAR ‘ÇANAKKALE GEÇİLMEZ’ YAZDIRAN KAHRAMANLARIN ÇOCUKLARI VE TORUNLARIDIR”

* Diğer yandan hukuk devletinin en temel ilkelerinden birisi eşitlik ilkesidir. Bizim ülkemizin hiçbir noktasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmamakla birlikte Türkiye'de ikamet eden şahıslara farklı fiyat tarifesinin uygulandığı herhangi bir yer bulunmamaktadır.

* Çünkü bizim kültürümüz budur. Ayrıca temel hak ve özgürlükler anayasa ve kanunlarla koruma altına alınmıştır. Yasal yükümlülüklerde de eşitlik ilkesi temel kuraldır.

* Kaldı ki söz konusu mesajlarda bahsedilen şahıslar önce “insan” sonrasında bizim gönül coğrafyamızın insanlarıdırlar. Bu insanlarla yüce milletimizin, sosyal, kültürel, tarihsel kopmaz bağları bulunmaktadır.

* Örneğin; Geçici misafirler diye bahsedilen bu şahıslar; Çanakkale'de bizimle birlikte emperyalist devletlere karşı savaşan, şehit olan, gazi olan ve nihayetinde ‘Çanakkale geçilmez’ yazdıran kahramanların çocuklarıdır veya torunlarıdır.

* Yine İlimizin medar-ı iftiharlarından, İstanbul'un Fethi'nin manevi mimarı, bilim ve gönül adamı, gönüller sultanı Akşemsettin hazretlerinin torunlarındandır.

* Bolu'da yaşayan ve geçici koruma altında bulunan misafirlerle ilgili basın ve yayında, her ne kadar Belediye Başkanı tarafından söylenildiği ifade edilen başta ‘temel ihtiyaçlarla ilgili ücretlendirmelere yapılacak zamlar’ olmak üzere çeşitli iddialar yer almakta ise de henüz Bolu Belediye Başkanlığı tarafından bu konuda alınmış somut bir karar bulunmamaktadır.

“KARAR ALINIRSA GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULUR”

* Bolu Belediyesi tarafından basında yer aldığı şekilde eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir somut karar alınır ise o zaman bu kararların hukuki değerlendirmesi yapılır ve gerekli girişimlerde de bulunulur.

* Kaldı ki basında yer alan ve kamuoyunu birkaç gündür meşgul eden iddialara karşılık Bolulu vatandaşlarımızın gerek gönül coğrafyamızdaki mazlum insanlara karşı, gerekse ilimizde bulunan komşuları olan ikamet izni bulunan veya geçici koruma altındaki misafirlere karşı son derece merhametli ve şefkatli olduklarını biz yakînen biliyoruz.

* Mesela, daha geçen yıl Bolulu Hemşehrilerimizle birlikte üç gün içerisinde dokuz tane tır aracını birinci el , yani yepyeni yardım malzemeleri ile doldurarak Suriye'ye gönderdik.

“GÖÇMENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KENTTE HİZMET SEKTÖRÜ VE SANAYİDE ÇALIŞIYOR”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, açıklamasında göçmenlerin kentteki durumundan da bahsederek şunları söyledi:

* Diğer yandan geçici misafir diye tarif edilen bu kişilerin büyük çoğunluğu iş veya meslek sahibi olarak ilimizde hizmet sektöründe ya da sanayide çalışmaktadırlar.

* Ayrıca Bolulu Hemşehrilerimiz için devletimiz tarafından diğer illerle birlikte gerekli ödenekler tahsis edilmektedir. Bolulu vatandaşlarımız için tahsis edilen bu ödenekler sadece Bolulu vatandaşlarımız için kullanılmaktadır.

* Biz şanlı bir tarihin, yüce bir milletin, büyük bir medeniyetin onurlu evlatlarıyız.

* Büyüklük mazlumlara sahip çıkmakla, içerde milli birlik ve beraberlikten taviz vermemekle başlar.

* Türk Milleti olarak tarihin her döneminde mazlumların yanında yer almış, onları himaye etmiş asil bir geçmişe sahibiz. Esas itibarıyla bu değerler tüm milletimizde ve Bolulu Hemşehrilerimizde de aynen varlığını sürdürmektedir.

* ‘Ayinesi işidir kişinin lafa bakılmaz’.

* Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de milli birlik ve beraberlik içinde, Devletimizin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde Bolulu Hemşehrilerimizde, ikamet izni olan veya geçici koruma altında bulunan tüm misafirlerimizde huzur ve barış içerisinde birlikte yaşamaya devam edeceklerdir.

* Bundan hiç kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın.

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