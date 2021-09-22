Bolu Valisi’nden göçmenlere ‘ilginç’ uyarı: Kadınlara sabit bakmayın

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerden gelenlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Ümit, çeşitli uyarılarda bulunduğu temsilcilere, kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

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Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında düzenlenen toplantıyla kentte bulunan yabancı uyruklu kişilerin temsilcilerine toplum hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla aktarıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplantıda Bolu Valiliği tarafından yaptırılan araştırma neticesinde yabancıların Türk vatandaşlarını en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tespit edildiğini ifade ederek, huzur içinde yaşayabilmek için yabancı misafirlerin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini belirtti.

Vali Ümit, yabancı uyrukluların temsilcilerine komşuluk ilişkileri kamuya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ve davranış biçimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Vali Ümit park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması, siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması, yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi, mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gibi uyarılarda bulundu.

Ümit, ayrıca bu uyarılarının yanı sıra, özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması uyarısında da bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Biz aynı kültürün ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bizler bu coğrafyanın insanları olarak hakimiyetimizi ve varlığımızı sürdürebilmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz bugün burada kendi ilimizde yaşayan yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın huzur, kardeşlik ve refah ortamında yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bazı konuları hatırlatmalarda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Kadim tarihimizde bize sığınan her kim olursa olsun, din, dil, ırk, cinsiyet hiçbir ayrım gözetmeksizin mazlumların yanında olduk. İç savaşlardan, karışıklıklardan, siyasi ve sosyal birçok nedenlerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan yabancılara tarih boyunca göstermiş olduğu merhameti ve hamiliği tekrar ortaya koyan devletimiz, imkanları ölçüsünde ülkemize gelen göçmenleri kabul etti. Misafirlerimiz de Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine uygun hareket ederse daha rahat ederler” dedi.

Temsilcilerinin talep, istek ve görüşlerini dinleyen Vali Ümit, “Elbette ki Bolu'da yaşayan tüm yabancılar sizler değilsiniz. Ama biz sizleri kendi ülkelerinizden Bolu'ya gelen ve burada yaşayan diğer insanlara burada konuşulanları anlatmanız için davet ettik. Sizlerden beklentimiz; burada konuşulan konuları, toplumsal sorunları ve çözüm yollarını çevrenizdeki tüm yabancı misafirlerimize anlatmanızdır. Birlik ve beraberliğe önem vererek tahriklere kapılmadan doğrudan ayrılmamanızdır” diye konuştu. (DHA)