Bolu’daki 15 kızıl geyiği mahkeme kurtardı

Bolu'daki ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan 15 kızıl geyiğin "av turizmi" kapsamında vurulmasını engellemek amacıyla Vegan Derneği'nin açtığı davada ara kararı çıktı. Mahkeme, 15 kızıl geyiğin avlanma ihalesini durdurdu.

İsmail AKDUMAN

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde Bolu’da 15 kızıl geyiğin, 9 bin 300 lira ile 14 bin 800 lira arasında değişen fiyatlar ile ihaleye çıktı.

Vegan Derneği Türkiye (TVD), geyiklerin öldürülmesini engel amacıyla Bolu İdare Mahkemesi’ne Ekim ayında dava açtı. Dernek, 28 Şubat 2022 tarihine kadar Mudurnu Sırçalı, Kıbrısçık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin avlanması için açılan ihalenin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil ettiğini, geyiklerin koruma altında olduğunu, yaşam haklarının gasp edildiği ve doğal dengenin bozulduğunu belirterek ihalenin iptal edilmesini talep etti.

MAHKEMENİN ARA KARARI HAYVANLAR LEHİNE

Dernek sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İdare mahkemesinin arar kararını duyurdu. Yapılan açıklamada;

“Koruma altında olan 15 kızıl geyiğin av turizmi kapsamında Bolu'da öldürülmesini engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açtığımız dava sonucunda, Bolu İdare Mahkemesi ara kararını hayvanlar lehine verdi. Davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı” ifadelerine yer verildi. Dernek, bundan sonra ihalenin iptal edilmesi için hukuksal mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

BAŞKA ŞEHİRLERDE DE AV İHALELERİNE ÇIKILIYOR

Öte yandan Kızıl geyikler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra bakanlığın koruma altına aldığı hayvanlar listesinde yer almasına rağmen, 2021-2022 av sezonunda Bolu, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta avlanması için ihalelere çıkıldı.

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