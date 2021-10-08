Boncuklu tabancayla soygun yapan şüpheliler yakalandı

Çekmeköy'de bir markete müşteri gibi girerek, içerde bulunan 3 çalışanı silah ve bıçak tehdit ederek kasada bulunan paraları gasp eden 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi, Burçak sokak üzerinde bulunan bir markette 5 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda saat 21.30 sıralarında iki kişi içeri girdi.

Rafların arasında dolaşırken yüzlerine maske takan iki kişi, içerde bulunan çalışanlar G.C., D.Ö. ve E.B.’yi silah ve bıçak göstererek etkisiz hale getirdi.

Kasaya yönelen şüpheliler 15 bin lirayı alarak olay yerinden yaya olarak ayrıldı.

MARKETİN KAMERALARI BOZUKMUŞ

Market çalışanlarının haber vermesi üzerine alarm geçen polis soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede marketin iç güvenlik kameralarının bozuk olduğunu ve görüntü alamadığını belirledi.

Ancak dışarıda bulunan bir başka iş yerinin güvenlik kamerasının şüphelileri kaçarken görüntülediği görüldü.

KULLANDIKLARI SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Erdi Ç.(21) ile Ersin C.(19) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları tabancada ele geçirildi. Ancak tabancanın yapılan incelemesinde boncuk atan oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı.

Polis ayrıca marketten gasp edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira paraya da el koydu. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)