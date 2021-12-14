Borç nedeniyle elektrikleri kesilen köylüler çamurlu suyla banyo yapıyor

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin Darıkent Köyü'ne bağlı 2 mahallenin birikmiş elektrik borcundan dolayı su pompalayan dinamonun elektriği kesildi. Dinamonun elektriğinin kesilmesi sonrasında Gaz ve Davan Mahallelerine su gitmemeye başladı. İki mahalledeki yaklaşık 15 hane sakini çamurlu suyu dinlendirip bulaşıklarını, çamaşırlarını yıkadıklarını ve banyo yaptıklarını dile getirdi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mazgirt’in Darıkent Köyü’ne bağlı Gaz Mahallesi ve Davan Mahallesinde 82 bin liralık elektrik borcunun ödenmemesinden dolayı elektrikler kesildi. Köyün su ihtiyacını karşılayan su pompalarının da elektrikleri kesildi. Pompaların elektriğinin kesilmesi sonrasında susuz kalan köylüler, çamurlu suyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

“BU SUYLA YIKANIYORUZ”

Suların kesik olmasından dolayı çamurlu suyla su ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Güllü Yıldırım, “Çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı bu suyla yıkıyoruz, lavabo ihtiyacımızı bu suyla karşılıyoruz. Bu durumu üç aydır çekiyoruz, yaşlıyız yapamıyoruz.

Hayvanımız var, bu suları onlara veriyoruz. Suyun halini gördünüz. Eğer insanlıkları varsa bize yardımcı olsunlar. Her seferinde birine yalvarıyorum ki su getirsin oradaki su da bizim değil. Şu an bostan bahçe olmadığı için suyu bırakıyorlar. Yazın o suyu kullanmamıza da izin vermezler” diye konuştu.

“TİFO HASTALIĞI ÇIKTI”

Yaklaşık 3 aydır çamurlu suyu kullandıklarını belirten Doğan Ağtaş, “İçme suyumuz yok elektriğimizi kestiler devlete başvurduk, il sağlık müdürüne gittik, savcılığa gittik ama sorunumuz çözülmedi.

Çamurlu suyu alıp dinlendiriyoruz, sonra hayvanlara veriyoruz. Çamaşırda, bulaşıkta ve banyo için de kullanıyoruz.

Geçen gün bende tifo hastalığı çıktı. Aile hekimine ‘gidip tutanak tutalım’ dedim. bu suda banyo yapılır mı?

Yarın öbür gün hepimizde tifo hastalığı çıkacak. Yetkililer ya bu borcu ödesinler ya da artezyen vursunlar bir şey yapsınlar böyle olmaz” şeklinde konuştu.

“BİZE YARDIMCI OLSUNLAR”

Günlük işlerini kirli suyla yaptıklarını belirten Gülten Ağtaş ise,

“Biz her gün bu çamurlu suyu götürüp içiyoruz bu suyla bulaşığımızı çamaşırımızı bu suyla yıkıyoruz. Bu suyu ineğime verdim sonrasında buzağım öldü. 3 aydır biz bu rezilliği çekiyoruz bu su hiç içilir mi ama biz mecburiyetten içiyoruz. Bizim bu halimiz ne olacak bize yardımcı olsunlar” ifadelerini kullandı.

Yaşanan su sorunuyla ilgili aradığımız Darıkent köyü muhtarı Hüseyin Erdem sorularımıza ‘müsait olmadığı’ gerekçesiyle konuşmadı. Mazgirt kaymakamı Necdet Uçar ise telefonlarımıza cevap vermedi.

İlginizi Çekebilir Elektrik borcunu ödeyemeyen çiftçi sıkıntıda

İlginizi Çekebilir Doğalgaz ve elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşa yasal takip

İlginizi Çekebilir Elektrik faturasına gizlenmiş yeni sömürgecilik!