Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan sanık 12 yıl hapse çarptırıldı

İstanbul Esenyurt'da mart ayında kendisinden boşanmak isteyen eşi Pakize İmer'i bıçaklayan Orhan İmer 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 17’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Orhan İmer SEGBİS ile bağlanırken müşteki Pakize İmer bıçaklandığı gün üzerinde bulunan mont ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

“EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM, BİR HATA YAPTIM”

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Orhan İmer, “Ben eşimi çok seviyorum. Bir hata yaptım, olay nedeniyle çok pişmanım. Eşimin yüzüğünü hala takıyorum. Ben kötü niyetle karşısına geçmedim. Müştekiden özür ve af diliyorum. Ben eşime sesleniyorum. Vicdanı el veriyorsa adaletin verdiği cezaya razıyım” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Orhan İmer’in ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

3-5 YIL YATAR ÇIKARIM BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMİŞTİ”

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Pakize İmer, şunları söyledi:

“Çok iyiyim. Adalet yerini buldu. İnşallah bütün kadınlar için, bütün şiddet gören insanlar için adalet yerini bulur. Kadın olmak da şiddet görmek de çok zor. Ben daha 1 haftalık evliyken eşimin yalanlarını öğrendim ve ayrılmak istedim güzellikle ama o gelip beni öldürmek istedi. Ben bunu hak etmedim. Benim gibi hak etmeyen bir sürü insan var. Bana ‘3-5 yıl yatar çıkarım bana bir şey olmaz’ demişti.

Ama 3-5 yıl değil 12 yıl 6 ay yatacak. Ben hayattayım ölmedim. Ama o içerde çürüyecek, gençliği bitti. Çocukları babasız kaldı. Adalete inandım, güvendim ve bugün kazandım. İnşallah haklı olan herkes kazanır. Haksızlar da cezasını çeksin. Ailesi duruşma sonrası ‘Mutlu musun?’ dedi bana adalet yerini buldu tabi ki mutluyum. ‘Yanına kalmayacak’ diye tehdit ettiler. Korkuyorum ama adalete de güveniyorum.”

“O GÜN ÜZERİMDE OLAN KIYAFETLERİ HALA KULLANIYORUM”

Pakize İmer, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Nefes almakta zorlanıyorum, diyaframımdan bıçak yedim. Midem ve karnım şiş. Bağırsağım dört yerinden kesildi ve hala ‘ben bıçaklamadım’ diyor, yalan konuşuyor. Montumun altında bir hırka, bir tişört daha vardı. O gün üzerimde olanları hala kullanıyorum.

Çünkü öfkemi dik tutmak istiyorum. O gün aklımdan hiç çıkmıyor. Benim psikolojim çok bozuldu. Ben sinir krizi geçiriyorum. Psikolojik destek alıyorum, ilaç kullanıyorum. Buraya da ilaç alarak geldim ona rağmen şu an bu haldeyim. Ben bundan sonrası için de korkuyorum. Yarın ne olacak bilmiyorum. En baştan beri ‘Benim bir tane oğlum yok. 3 tane daha oğlum var. Ayağını denk al’ diyerek beni kaç defa tehdit ettiler.” DHA