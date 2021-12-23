Bozüyük’te ucuz ekmek kuyruğu

Döviz kuru ve altında yaşanan tüm artışlara rağmen ekmeğe zam uygulamayan CHP'li Bilecik Bozüyük Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fırını 250 gramlık ekmeği vatandaşlara 1 lira 25 kuruştan satıyor. Vatandaşlar ucuz ekmekten alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilecik’te Bozüyük Belediyesi’nin 1 lira 25 kuruştan sattığı ucuz ekmekten alabilmek için vatandaşlar, Halk Ekmek Fırını önünde gün boyu uzun kuyruklar oluşturuyor.

VATANDAŞ KUYRUĞA RAĞMEN UCUZ EKMEĞİ TERCİH EDİYOR

Bozüyük ilçesinde fırınlarda 230 gramı 2 liradan satılan ekmek yerine vatandaşlar belediyeye ait Halk Ekmek Fırını’nda 250 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan ekmeği tercih ediyor. Halk Ekmek Fırını önünde gün boyu uzun kuyruklar oluşmasına rağmen vatandaşlar, soğuğa ve yağmura rağmen ucuz ekmek alabilmek için beklemek durumunda kalıyor.

Bozüyük Belediyesi Halk Ekmek Fırını’nda üretimin 3 katına çıkartılarak 2700 ekmek üretildiği belirtildi. Yine belediye tarafından yapılan açıklamada, daha önce alınmış mevcut unlar bitene kadar, halk ekmeği aynı fiyattan satmaya devam edecekleri ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Ekmek kuyrukları uzuyor