Bu da Maraş’ın bankamatiği

Bankamatik memurların sonu gelmiyor. Selda Umur Göker, 2016’da AKP’li K. Maraş Belediyesi’ne uzman olarak girdi. Ayrılıp farklı şehirlerde çalışmasına rağmen ilişiğini kesmedi. Belediyeden 4 yıl, 6.500 lira maaş almaya devam etti.

Veli TOPRAK

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Türkiye'nin dört bir yanında AKP'li belediyelerden ‘bankamatik' işçiler ortaya çıkıyor. AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi'ne bağlı Akbel şirketine 2016'da iş güvenliği uzmanı olarak alınan Selda Umur Göker, 4 yıl farklı şehir ve şirketlerde çalışmasına rağmen AKP'li belediyeden 6 bin 500 lira maaş aldı. Belediyenin iş güvenliği ihalesini geçen yıl farklı bir şirket kazanınca gerçek ortaya çıktı.

KADROSU DEĞİŞTİRİLDİ

Göker'in çıkışı verilmeden önce ‘iş güvenliği uzmanı' olarak görünen meslek kodu da ‘koordinatör' olarak değiştirildi. Meslek kodu değiştirilmeden bir gün önce işten çıkartılıp geri alındı. Göker'in AKP'lilerle arkadaşlığı da dikkat çekiyor. Belediyeye iş güvenliği hizmeti veren firmada çalışan Veysel Debgici, AKP'li il Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin kardeşi. Bankamatik Göker, AKP Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz'un yakın arkadaşı ve sosyal medyada ikili fotoğrafları var.