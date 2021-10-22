Bu da yağ kuyruğu! Vatandaşlar akın etti…

Yumurta, patates, soğan, benzin kuyruğu derken Anadolu'da şimdi de yağ kuyrukları oluşmaya başladı...

Orhan BOZKURT

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Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz ve peş peşe gelen zamlarla birlikte kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Sivas’ta bir market 5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL’den satışa çıkardı. Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti.

Marketin yağa yaptığı indirim, izdiham ve kuyruğa neden oldu.

Vatandaşlar, bir kaç lira daha ucuza yağ alabilmek için doluştukları markette saatlerce kuyrukta beklediler.

Marketin içinden çekilen yağ kuyruğu görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, zamlara yönelik tepkilerini dile getirdi.

“BU MİLLET SİZDEN ARTIK İLLALLAH ETTİ”

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da, sosyal medyada gündem olan ‘yağ kuyruğu’ görüntülerini kişisel hesaplarından paylaşarak, “Tanzim kuyruğuna ‘varlık kuyruğu’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'taki yağ kuyruğuna ne diyecek merak ediyorum? Milleti bir litre yağa, bir kilo şekere, bir ekmeğe muhtaç ettiniz. Bu millet sizden artık İllallah etti” dedi.