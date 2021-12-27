‘Bu ilan kayırmalı bir kişi için açılmıştır’

YÖK’ün Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde düzenleme yaparak belirli adayı tanımlayan özel şartlara yer verilmeyeceğini belirtmesine rağmen AKP’li eski vekilin rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) bu karara uyulmadığı iddia edildi. Türk Biyofizik Derneği Başkanı Cemil Sert, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı için profesör ilanına çıkıldığını ve aranan özel şartların bir kişiye özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) akademik kadro istihdamında ‘liyakat ve fırsat eşitliğini' arttırmak amacıyla, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre üniversitelerde öğretim üyesi alımı için verilen ilanlara, adaylarda ait tez adları yazılamayacağı, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği belirtilmişti.

AKP’li eski vekil Cem Zorlu’nun rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 2 aralık 2021 tarihli öğretim üyesi alım ilanında YÖK’ün kararını uygulamadığı öne sürüldü. Üniversitenin resmi internet sayfasında da yer alan 28 öğretim elemanı alım ilanında özel şartlar kısmı yer alırken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı için bir Profesör Kadrosu ilanının kişiye özel olduğu iddia edildi.

“BU ALANDA ÇALIŞACAK KİŞİNİN DERİN TEMEL TIP BİLİMİ KONUSUNDA BİLGİ BİRİKİMİ OLMALI”

Üniversitedeki kişiye özel öğretim üyesi alımına tepki gösteren Türk Biyofizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemil Sert, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında görev yapacak bir akademisyenin öncelikle biyofizik alanında doktora yapmış olması ve doçentliğini biyofizik alanından almış olması gerektiğini belirtti.

Belirtilen şartları yerine getiremeyen kişilerin tıp fakültesinde ders veremeyeceğini ve araştırmalara öncülük edemeyeceğine vurgu yapan Sert, şunları söyledi:

* Çünkü bu alandaki çalışmalar farklı hastalıkların Biyofiziksel mekanizmalarını ve hastalıkların tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi konusundadır. Bu alanda çalışacak bir akademisyenin temel tıp bilimleri konusunda derin bir bilgi birikiminin olması gerekmektedir.

* Yani bir biyofizik öğretim üyesinin biyokimya, fizyoloji, temel biyoloji, anatomi, histoloji gibi temel tıp alanında da yeterli bir bilgi birikiminin olması gerekmektedir.

* Eğer bu öğretim üyesi bu yetkinliği taşımıyorsa tıp fakültesi biyofizik alanında ders veremeyecek ve bu işi yapamayacaktır.

“BU İLAN KAYIRMALI BİR KİŞİ İÇİN AÇILMIŞTIR”

Bazı üniversitelerde, biyofizik alanında hiçbir eğitimi ve bilgi birikimi olmayan ve bu işi asla yapamayacak olan başka alanda doktoralı akademisyenlerin atandığına dikkati çeken Cemil Sert, “Bu atamalar hem bilimsel açıdan hem de eğitim açısından Biyofizik Anabilim Dallarının çökmesine ve Tıp eğitiminin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu atamalar hem tıbbi etik hem de genel bilimsel etik açıdan doğru değildir. Necmettin Erbakan Üniversitesinin ilanından açıkça anlaşılmaktadır ki bu ilan, Biyofizik ile hiçbir ilişkisi olmayan hiçbir Biyofizik eğitimi ve bilgi birikimi olmayan kayırmalı bir kişi için açılmıştır” ifadelerini kullandı.

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