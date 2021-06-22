Bu ilçenin yüzde 18’i maden arama sahası ve taş ocağı

Samsun merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 22 bin nüfusa sahip Kavak ilçesinde, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar taş ocakları ve çimento fabrikalarından çıkan tozlardan rahatsız olduklarını ve yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istedi. Bölgede inceleme yapan SAMÇEP (Samsun Çevre Platformu) Sözcüsü Mehmet Özdağ ise yaptıkları araştırmada ilçenin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 3'nün taş ocakları ve yüzde 15'inin maden arama sahası ile kaplı olduğu söyledi.

TAŞ OCAKLARI YERLEŞİM YERLERİNİ İÇİNDE

İlçemizde taş ocağı ve maden arama sahalarında incelemeler yapan Özdağ, Bekdemir Dağı’nın eteklerinde 5 tane taş ocağının yan yana bulunduğuna dikkat çekerek, “Taş ocağı ve maden sahaları ormanlık alanlarda, ekili-dikili arazilerin ortasında, hatta yerleşim yerlerinin içlerinde yer alıyor. Taş ocaklarından ve çimento fabrikasından çıkan toz ise hem ürünlere zarar veriyor hem de vatandaşların kapı pencere açmasına engel oluyor. Bazen nefes almakta bile zorlanıyorsun” dedi.

BELEDİYE DE TAŞ OCAĞI AÇTI

Bölge halkı, ilçede özel sektörün açtığı taş ocaklarıyla mücadele ederken AKP Büyükşehir Belediyesinin de taş ocağı açtığına dikkat çeken Özdağ, “Büyüksehir Belediyesi'nin halkın itirazlarına rağmen usulsüzlükler içerisinde kurduğu ve hızla faaliyete açtığı taş ocağının mağdurları, seslerinin büyükşehir belediyesinde hala yankı bulmamasından, Kavak Belediye Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sorunları ile ilgilenmemesinden şikayetçiler.

Köylerine ulaşım sağladıkları yolun şantiye yolu olarak kullanıldığını, yol yapım çalışmaları esnasında arazilerin izinsiz ihlal edildiğini, ekili-dikili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verildiğini söylüyorlar. Taş ocağına karşı çıkan mahalle sakinleri ise, taş ocağında çalışan personel tarafından ‘Belediyeden hizmet alamazsınız’ denilerek tehdit ediliyor” diye konuştu. Özdağ, bölgede 5 maden sahası için de ÇED sürecinin devam ettiğini belirtti.

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ’NİN KARŞILIĞI’

AKP’nin gönül belediyeciliği söylemini hatırlatan Özdağ, “Gönül belediyeciliğinin Kavak ilçesindeki karşılığı; yaşam alanı gaspı, orman kıyımı, doğaya yabancılaşmış, mülkiyet hakkını ve yaşam hakkını hiçe sayan bir yönetim anlayışı olduğu görülmektedir. Mahalle sakinlerinin AKP Kavak İlçe Başkanı'nın ortağı olduğunu belirttikleri Akkisan Firması'nın ruhsat sahasından maden çıkartan Samsun Büyükşehir Belediyesi artık vatandaşın sesine kulak vermeli ve buradaki çevre katliamından bir an önce vazgeçmelidir” şeklinde konuştu.