Bu işte çalışmak cesaret istiyor! Günlüğü 400 TL

Bursa'nın önemli değeri ve markası olan kestanede hasat başladı. Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, "20 metre yüksekliğinde bir ağaç. Ağaca çıkmak oldukça zor oluyor. Zahmetli ve korkutucu bir iş. İşçinin bir günlük yevmiyesi 350-400 TL. Ona rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bursa'nın önemli kestane üretim merkezi olan İnegöl'de kestane hasadı başladı. 20 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkarak korkusuzca hasat yapan çiftçilerin yüzü bu yıl gülüyor.

Lezzetiyle kentin simgesi haline gelen kestane Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçlarda, ellerinde sopalarla kestane hasadı yapan çiftçiler, daha sonra yere düşen dikenli kozaları topluyor.

VERİM YÜZDE 70 ARTTI

Hasat ile alakalı açıklama yapan Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, “Bu sene hasada başladık. Verim yüzde 70 arttı. Geçtiğimiz yıllarda gal arısı vardı, kestane ürünlerine zarar veriyordu. Rekolte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü. İl tarım müdürlüğü gal arısı denen sineği öldürecek, bir böcek saldı. Çok işe yaradı ve bu sene kestaneler oldu. Bu sene oldukça iyi verim var. Çok memnunuz. Hastalık yok, böcek yok” dedi.

GÜNLÜĞÜ 400 TL AMA İŞÇİ BULUNAMIYOR

Ekren, kestane fiyatlarının ise 25 ila 30 TL'den satıldığını söyledi. Kestane hasadını yapmanın zorluklarından bahseden Ekren, “20 metre yüksekliğinde bir ağaç. Ağaca çıkmak oldukça zor oluyor. Zahmetli ve korkutucu bir iş. O yüzden de hasadı yapacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçinin bir günlük yevmiyesi 350-400 TL. Ona rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. İHA