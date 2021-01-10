‘Bu kara tablonun sorumluları ilk seçimde gidecek’

TBMM çalışmalarına ara vermesi üzerine seçim bölgesi Adana’da halkla buluşmalarını daha da sıklaştıran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kentin 4 merkez ilçesine çıkarma yaparak partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi.

CHP Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova İlçe Örgütleri’ni ziyaret eden Barut, “AKP karanlığından ülkemizi kurtarmak, halkın iktidarını kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgınla birlikte daha da derinleşen ekonomik ve siyasi krizin sorumluları ilk seçimde halka hesap verecekler. Çiftçisinden esnafına kimsenin sorununa çözüm üretmeyenlere halkımız sandıkta tokadı sert biçimde vuracak” diye konuştu.

DRAMA TANIKLIK ETTİ

Gün boyu süren ilçe gezilerinin ardından akşam saatlerinde Seyhan İlçesi’ndeki Balıkçılar Pazarı’na geçerek esnaf ve alışveriş yapmaya çalışan yurttaşlarla görüşen Barut, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Herkesle yakından ilgilenip sohbet eden Barut, “Herkesin halinden şikayet ettiği bu ülkede, bu kara tablonun sorumluları ilk seçimde gidecekler, hiç endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

Karasoku Mahallesi’ndeki evsiz ve ihtiyaç sahibi yurttaşları da hayata tutunmaya çalıştıkları yerlerde ziyaret eden Barut, “Maalesef bir insanlık dramı yaşanıyor Karasoku Mahallesi’nde. Seyhan Belediyemizin desteğiyle, mahalle muhtarımızın da ilgisiyle boğazından bir lokma sıcak yemek geçen ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız, izbe yerlerde çaresizce yaşama tutunmaya çalışıyor. Bu dram da AKP’nin ayıbıdır. Elbette bu düzeni değiştireceğiz, sosyal devletin gereğini yapacağız, halkımızın kanayan yaralarını iyileştireceğiz” dedi.