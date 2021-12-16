Bu mezarlarda yatmanın bedeli 41 bin 140 TL

İBB Meclisi’nde 2022 yılının mezar yeri ücretleri belirlendi. Mezarlık yer bedeli ücretlerine zam yapılmazken en ucuz boş mezar yeri bedeli 2 bin 640 TL, en pahalı boş mezar yeri ücreti ise 41 bin 140 TL oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının son birleşiminde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni mezarlık ücret tarifesi belirlendi. Galvanizli tabut 850 TL'den 930 TL'ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 7 bin 500 liradan 8 bin 250 TL'ye kabir nakli ücreti 2 bin liradan 2 bin 200 TL'ye çıktı.

Gasilhane, İstanbul dışına cenaze nakil, tabut, tahnit, tabut örtüsü hizmeti ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

MEZARLIK YER BEDELİ DEĞİŞMEDİ

Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.

*Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan'ın aralarında bulunduğu 1. grup mezarlıklarda 6 bin 600 TL olan yer bedeli fiyatı değişmedi. Cenaze yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya çıktı.

*Edirnekapı Şehitliği, Emirgan, Feriköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 2.grup mezarlıklarda da bin 200 lira olan yer bedelinde değişikliğe gidilmedi. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 7 bin 500 liradan 8 bin 250 TL'ye, boş mezar yeri bedeli 15 bin liradan 16 bin 500 liraya yükseltildi.

*Hekimbaşı, Kilyos, Kurtköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 3'üncü grup mezarlıklarda da 100 liralık cenaze bedeli yeri sabit kaldı. 2 bin 500 liralık cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 750, 5 bin liralık boş mezar yeri bedeli 5 bin 500 TL oldu.

*Köy statüsündeki mezarlıkların bulunduğu 4'üncü grup mezarlıklarda 100 liralık cenaze yeri bedeline de zam yapılmadı. Cenaze yanındaki boş mezar yeri bedeli bin 200 liradan bin 320 liraya, boş mezar yeri bedeli 2 bin 400 liradan 2 bin 640 liraya çıktı.

*Azınlık mezarlıklarında 4 bin 800 lira olan cenazenin yanındaki boş yer bedeli 5 bin 280 liraya, boş mezar yeri 7 bin 800 liradan 8 bin 580 liraya yükseldi. 500 lira olan yer bedeli bu grupta da değişmedi.

LAHİT ÜCRETLERİNE ZAM

Tek katlı betonarme lahit mezarın bin 750 lira olan ücreti bin 920 liraya, çift katlı betonarme lahit mezarın 2 bin 200 liralık bedeli de 2 bin 420 liraya çıktı. Bir kişilik briket lahit ücreti 700 liradan 770 liraya yükseltildi. Tabutlu defin ücreti 400 liradan 440 liraya, tabutlu-lahitli defin bin 100 liradan bin 210 liraya çıktı.

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