CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, Mehmet Ağar'ın, Bodrum Yalıkavak Marina'daki görevi ile ilgili yaptığı açıklaması ile ilgili açıklama yaptı. Ağar'ın, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk ile yaptığı röportajı değerlendiren Başarır, “Marina'yı mafyaya karşı ailecek koruyorlar. Bu ülkede İçişleri Bakanı yok mu, devlet yok mu?” diye sordu.

Mehmet Ağar'ın bugün yayımlanan röportajından sonra Bodrum Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi veren CHP'li Başarır, Mehmet Ağar'ın “Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım” dediği Bodrum Yalıkavak Marina'nın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) belgesini de paylaştı. Başarır, bu belgeye göre Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar, Yönetim kurulu üyeleri ise yine Mehmet Ağar ve oğlu olan AKP Milletvekili Zülfü Tolga Ağar gözüktüğünü belirterek, “Bir rica üzerine kimse kimseye yönetim kurulu başkanlığı vermez” dedi.

MECLİS ARAŞTIRMALIDIR

Başarır, “Burada dönen olayı, İçişleri Bakanlığı ve Meclis araştırmalıdır. Mehmet Ağar, ‘mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdan' diye de ekliyor ama Ticari Kayıt Sistemi'nden görüyoruz ki Bodrum Yalıkavak Marina'yı mafyaya karşı ailecek koruyorlar! Bu ülkede, İçişleri Bakanı yok mu, polis yok mu, devlet yok mu?'' dedi.

BİR MARİNA YÖNETİCİSİ KENDİSİNİ DEVLETİN EMNİYET TEŞKİLATINDAN NASIL ÜSTÜN GÖREBİLİR?

Kamuda hiçbir resmi sıfatı ve hukuki gücü olmayan eski bir bakan ve marina yöneticisinin devletin kurumlarını hiçe saydığını belirten CHP'li Başarır, şu değerlendirmede bulundu:

“Rica üzerine yönetim kurulu başkanı olan Ağar'a, bu ricayı kim iletmiştir? Bir marina yöneticisi, kendisini devletin emniyet teşkilatından nasıl büyük görebilir? Bu olaya, 2.Susurluk Vakası dememiz hafif kalabilir. Bu olay, Susurluk'tan da büyük gözüküyor. AKP iktidarında devletten başka herkes söz sahibi. Şeffaflık yoksa demokrasi de olmaz. Şeffaflığın olmadığı yerde, ekonomide ve siyasette kayıt dışılık her zaman vardır. Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek de bu konuya işaret etmiş ve içeriden bir bilgisi olduğu da kesin gibi gözüküyor. Cemil Çiçek'e göre; ‘Türkiye'de kayıt dışı siyaset yapan aktörler her zaman vardır. Siyaset sahnesinde görünmezler, vatandaşa hesap vermezler, siyasi sorumlulukları da yoktur ancak milletvekilinden, bakandan çok daha etkili konumdadırlar' Bunu söyleyen isim, AKP'nin kurucu üyelerinden olan ve halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek. Bu iddiaları, belgeleri, konuşmaları savcılar incelemelidir, bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılması gereklidir. TBMM'de bu konuyla alakalı bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir.''