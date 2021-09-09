Bu video İYİ Parti hesabından paylaşıldı: Cumhurbaşkanımızın durumu da ağır…

İYİ Parti, Meral Akşener'in AKP seçmeni ile diyaloğunun iktidara yakın medyada tamamının yayınlanmamasına tepki gösterdi. Vatandaşın, "Gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Milletçe de...Cumhurbaşkanı’nın durumu da ağır, sizlerin de durumu ağır. Ne tarafa dönsek her tarafta bir kırıklık, bir üzüntü hali var. Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun yani Meral Hanım" dediği kısımların videosunu yayınlayan İYİ Parti, "Bilin bakalım zor durumda olan kimmiş? Kimin için yardım istenmiş?" diye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Çarşamba ilçesinde AKP seçmeniyle diyaloğu dikkat çekmişti.

AKP seçmeni vatandaş Akşener'e, “Ben size oy vermek istiyorum belki de Türkiye'nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız” demiş ve “Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?” diye sormuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA DA YARDIMCI OLUN MERAL HANIM”

Konuşmasının devamında ise vatandaş, “Gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Milletçe de…Cumhurbaşkanı'nın durumu da ağır, sizlerin de durumu ağır. Ne tarafa dönsek her tarafta bir kırıklık, bir üzüntü hali var. İş olarak da var. Zengin olanı ayrı tabi. Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun yani Meral Hanım. İçerde bir siyaset hali var. Gerçekten yardımcı olun. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz” demişti.

Aynı konuşmasında vatandaş, ““Ben Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım. ‘Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzeten birisine ben Çarşamba'da hoş geldin demek istemiyorum‘ diye paylaşım yaptım. O paylaşımı ben silerim. Memleketimize hoş geldin diyorum” ifadelerini de kullanmıştı.

İYİ PARTİ: BİLİN BAKALIN ZOR DURUMDA OLAN KİMMİŞ…

İktidara yakın medyada vatandaşın sadece Akşener'e ‘Netanyahu benzetmesine çok içerlendim' dediği kısım haberleştirildi. İYİ Parti de bu konuda yaptığı açıklamada videonun tamamını yayınlayarak, “Bilin bakalım zor durumda olan kimmiş? Kimin için yardım istenmiş? Havuzlu Harikalar Kumpanyası’na inat, biz tüm vatandaşlarımızın dertlerini duyurmaya devam ediyoruz” mesajı paylaştı.

İlginizi Çekebilir AKP seçmeni ile Akşener arasında ilginç diyalog