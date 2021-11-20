Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Kasım 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Kasım verilerine göre, 352 bin 335 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 163 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 201 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 19 Kasım verilerine göre, dün 356 bin 563 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 810 vaka tespit edilirken, 218 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 749 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca açıkladı: Sayı 50 milyonu geçti

İlginizi Çekebilir Corona virüsü hamile kadınları depresyona sürüklüyor... Üç kişiden birinde görülüyor