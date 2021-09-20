Bülent Arınç: Dindarların gazabından korkmak lazım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Dindarların gazabından korkmak lazım" dedi ve ekledi "İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar."

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22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç TV5'te yayınlanan 4. Güç programında soruları cevapladı.

Artan fiyatlar, öğrencilerin yurt ve kira sorunu ve enflasyon ile ilgili sorulan soruya Arınç, “Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım, işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar” diye konuştu.

Bülent Arınç'ın şunları söyledi:

* Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz.

* Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar.

* Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din iman vatan millet bunlar bir kenarda durur onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir.

Arınç, yaşadığı bir anıyı ise şu şekilde paylaştı:

* 88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi.

* Dediler ki “Vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul'da misafir edeceğiz. Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dedim.

* ‘Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?’

* Ondan sonra korktum ve dedim ki ‘Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım’ işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar.