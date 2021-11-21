Haberler - Gündem

Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 60 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

* 4 Adet Fotoğraf,
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,
* Özgeçmiş,
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Kimlik Fotokopisi,
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
* Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster