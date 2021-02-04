Bunu da gördük: İstanbul’un nüfusu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2020 verilerini yayımladı.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

İstanbul’un nüfusu ise bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Kentin nüfusu TÜİK’in 2000 ile 2020 yıllarına kapsayan verilerine göre ilk defa geriledi.

2000 yılında İstanbul’da 11 milyon 76 bin 804 kişi yaşıyordu. Bu sayı 2010 yılında 13 milyon 255 bin 685’e çıkmış. 2019 yılında ise 15 milyon 519 bin 267 olmuştu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu.

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