Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 15 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Teknik Üniversitesi tarafından belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 16. günün mesai saati bitiminde sona erer.

Başvuruların Profesör ve doçent kadrosu için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakülteye yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

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