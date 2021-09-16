Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu! İddialar çok vahim!

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Arif Karademir'le ilgili skandal iddialar! Arif Karademir'in danışmanlık hizmeti verdiği şirketin teknik satış müdürünün yüksek lisansa kabul edilebilmesi için şartlarda değişiklik yaptığı öne sürüldü. Bir başka çarpıcı iddia ise aynı şirketten ihale yoluyla 1.7 milyon TL değerinde sekiz farklı laboratuvar cihazı alımı yapıldı. İddialara yanıt veren Rektör, "Firma bazı test cihazları da satabiliyor. Ondan da bir iki tane almış olabiliriz" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Arif Karademir’in görevini kötüye kullandığı iddiasıyla üniversite personeli tarafından hakkında YÖK, CİMER ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet ve suç duyuruları yapıldı.

Prof. Arif Karademir’in uzun yıllardır Caran Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne danışmanlık yaptığı, şirketin Teknik Satış Müdürü Duygu Özlem Doğan’ın üniversitede ilgili ana bilim dalında yüksek lisansa kabul edilebilmesi için, Prof. Karademir’in alım kriterlerinde değişiklikler yaptığı ileri sürüldü. Karademir hakkında savcılığa sunulan dosyadaki iddialar şöyle:

– Arif Karademir, İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Caran Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olan danışmanlık ilişkisi uzun yıllardan beri devam etmektedir.

– 2014 yılında “Centre for Management Tecnology” tarafından düzenlenen kongreye “Applications and Future Demand for Modified Starch In Paper Making” isimli bildirisi ile Caran Kimya'nın danışmanı olarak katılmıştır.

– Aynı zamanda Caran Kimya'nın 2016 yılında yapmış olduğu ve şirket web sitesinde detayları verilen yıl sonu etkinliğinde Arif Karademir şirket çalışanı olarak görülmektedir. 2018 yılında Arif Karademir'in Caran Kimya ile yaptığı KOSGEB projesi aradaki danışmanlık ilişkisinin bir başka belgesidir.

ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN TEZ DANIŞMANI OLDU

– Rektör Arif Karademir'in danışmanlığını yaptığı Caran Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Teknik Satış Müdürü Duygu Özlem Doğan, 2014 yılında Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Ürünleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

– Fakat teknik satış müdürü Duygu Özlem Doğan'nın ilgili ana bilim dalında yüksek lisansa kabul edilebilmesi için, Rektör Arif Karademir alım kriterlerinde değişiklikler yaptırmıştır. Caran Kimya’nın danışmanı olan Rektör Arif Karademir, ne tesadüftür ki Duygu Özlem Doğan'ın da tez danışmanı olmuştur.

ADRESE TESLİM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI YAPILDI

Adrese teslim sekiz farklı laboratuvar cihazı alımı yapıldığını iddiasının da yer aldığı şikayette, şöyle denildi:

– Caran Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Teknik Satış Müdürü Duygu Özlem Doğan'ın Bursa Teknik Üniversitesi'nde Arif Karademir ile birlikte çalışmaya başlaması, Rektör için beklediği ortamı sağlamıştır. Bu dönüm noktasından sonra Rektör Arif Kardemir laboratuvar teçhizat ve malzeme alım ihalelerini, Duygu Özlem Doğan'la birlikte yürütmeye başlamıştır. Üniversite personeli tarafından tespit edilebilen sadece 2014 yılında Caran Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden adrese teslim sekiz farklı laboratuvar cihazı alımı yapılmıştır.

– Üniversite personeli 2014 yılına ait alım ihale bedel toplamlarının güncel Dolar kuru karşılığının 1 milyon 700 bin TL olduğunu belirtmiştir. Son zamanlarda rektör hakkında çıkan haberlerden dolayı üniversite içerisindeki evraklara personele ulaşım kısıtlamaları getirilmiştir; 2015-2021 yılları arası evraklara personelin ulaşması engellenmiştir. Yetkililer tarafından bu konu hakkında gerekli soruşturmalar açıldığında, yolsuzluğun çok daha derin boyutlara ulaştığı görülecektir.

REKTÖR EŞİNE KIYAK İDDİASI

– Rektör Karademir'i yapmış olduğu danışmanlık ve adrese teslim ihaleler kesmemiş olmalı ki; bu dönemde eşi Zuhal Karademir'e de yeni bir kıyak yapmıştır. Caran Grub’a ait İzmir Bornova'da bulunan Alkatsan Yapı Kimyasalları şirketinde 2017 yılında kimya mühendisi olarak sigortalı ve ücretli olarak işe başlatmış ve eşi halen aynı şirkette çalışmaya devam etmektedir.

– İkametgâhı Bursa olan birinin dört yıldır hiç gitmediği iddia edilen bir şirketten ücret alması ancak Rektör Arif Karademir'in maneviyatı ile açıklanabilir. İşe gitmeden ücret alması ve sigortalı gösterilmesi Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ile Caran Gruba bağlı şirketler arasında olan karmaşık ve etik dışı ilişkinin bir başka kanıtıdır.

– Rektör Karademir kendi ve eşinin geleceğini garanti altına alabilmek ve Caran Grup’la ilişkiyi daha da sağlamlaştırmak için; satış müdürü Duygu Özlem Doğan'ı 2020 yılında Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Ana Bilim Dalında doktora programına almıştır.

İDDİALARA YANIT VERDİ: BİR İKİ TANE ALMIŞ OLABİLİRİZ

Karademir, hakkındaki iddialara yaptığı açıklamayla yanıt verdi: Caran Kimya Şirketi’ne danışmanlık yaptım. Caran Kimya’ya bağlı Anlatsan Yapı-Kimya’da eşim çalışmakta. Caran Kimya Teknik Satış Müdürü Duygu Özlem Doğan’ın danışmanlığını yaptım. Aynı zamanda doktora danışmanıyım. Üniversiteye aynı firmadan cihaz alımı ihalesi verdiğimiz ise külliyen yalan. Bu firma kâğıdın direncini sağlayan kimyasalları satıyor. Esas çalışma alanı bu. Firma aynı zamanda bu işi yaparken de kağıt fabrikalarına bazı test cihazları da satabiliyor. Ondan da bir iki tane almış olabiliriz. Ama öyle ihale verme gibi bir şey olmaz.