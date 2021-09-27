Bursa’da barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçildi

Bursa'da barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için Mudanya Belediyesi harekete geçti. Belediye, daha önce Burgazspor Kulübü tarafından kullanılan Güzelyalı’daki Gençlik ve Kültür Merkezi’ni üniversite öğrencileri için konuk evi yapma kararı aldı.

Halil ATAŞ

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Mudanya Belediyesi, üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu için harekete geçti. Daha önce Burgazspor Kulübü tarafından kullanılan Güzelyalı'daki Gençlik ve Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için yenilenip hizmete açılacak.

“KISA SÜREDE TAHSİS EDECEĞİZ”

Gençlik ve Kültür Merkezi'ni ihtiyacı olan öğrenciler için yatakhane, yemekhane, dinlenme ve çalışma salonu olarak kısa süre içerisinde öğrencilere tahsis edeceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz Mudanyamızda hizmet halkamıza üniversite öğrencilerini de dahil ediyoruz” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖNEMLİ”

“Yarınlarımızı önemsiyor eğitime destek veriyoruz” diyen Türkyılmaz, “Eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için birbirinden değerli projeleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmek amacıyla konuk evimizi çok kısa süre içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi ile temas halinde olarak hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.