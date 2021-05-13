Bursa’da bekçi şiddeti vatandaşın kamerasına yansıdı

Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde sokaktaki vatandaş evine gitmek üzereyken bekçiler yanına gelip kimlik sordu. Kimlik istenen şahsın direnmesi üzerine bekçilerle arasında tartışma yaşandı. Bekçiler daha sonra sert müdahalede bulundu. Mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kimlik istenen şahsa şiddet uygulandığı görüldü. Sert müdahaleye mahalle sakinleri evlerinin camlarından bağırarak ve sokağa çıkarak tepki gösterdi.

6 BEKÇİNİN SERT MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yine Osmangazi`de bekçilerin sert müdahalesi tepki çekmişti. 6 bekçinin maske takmadığı için uyardıkları bir kişiye ters kelepçe uygulamak istemesi, çevredeki esnafın tepkisine neden olmuş, bekçilerle esnaf arasında arbede yaşanmıştı. Yaşanan olayın ardından 6 bekçi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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