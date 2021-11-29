Bursa’da damat kazanda kaynatıldı

Bursa'da bir damada ip bağlayıp traktör çektirildi, bir diğerinin başında ise yumurta kırılıp, motor yağı döküldü. Bir başka düğünde ise damat kaynar kazanın içine konuldu. Görenleri şaşkına çeviren düğün adetlerinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

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Bursa’nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde düğün adetleri, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin biri düğün sonrası çekildi. Evin önünde bekleyen arkadaşları, damadı araçtan indirip, önce suyla ıslattı, ardından kafasına un döküp yumurta kırdılar.

Benzer ilginç düğünlerden bir diğerinde ağda yapılan damadın başından aşağı motor yağı da döküldü. Arkadaşları tüm bu yaşananların ardından ise damatla birlikte çifte telli oynadı. Damat, horoz sesi çıkardı ve klarnet çaldı.

DAMATLARDAN BİRİ TRAKTÖR ÇEKTİ, DİĞERİ KAZANDA KAYNATILDI

Nilüfer ilçesindeki bir düğün törenine ait ilginç görüntüde ise düğün sonrası evinin yakınında arabadan indirilen damada, halat bağlandı. Damat eve kadar halatla traktör çekti. Bir başka düğünde de damat, kazanda kaynatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti. Bazı vatandaşlar ise yazdıkları yorumlarla, damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi. DHA

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