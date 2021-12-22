Bursa’da suya zam

Bursa'da 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suya yapılacak zam tarifesi belli oldu. BUSKİ'nin yeni tarifesine göre, konutlarda suyun metreküp fiyatı 4,98, atık su bedeli 1.24 TL olarak belirlendi. Böylelikle içme suyunun toplam bedeli 6.22 TL olacak.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere suya yapılacak zam tarifesi belli oldu.

METRE KÜP FİYATI 6,22 TL

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ, 2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1.24 TL olarak belirlerken; içme suyu bedeli faturalara 6.22 TL olarak yansıyacak.

DİĞER BÜYÜK İLLER İLE KARŞILAŞTIRILDI

Bir Ocak’tan itibaren geçerli olacak tarifelere göre, suyun metreküp fiyatı Antalya'da 8.82, İzmir'de 7.56, İstanbul'da 6.55, Ankara'da 6.35 ve Bursa'da 6.22 TL şeklinde uygulanacak.

Bursa’da şuan suyun metreküp fiyatı 4,81, atık su bedeli ise 1,2 TL.

EN UYGUN SU DİYE DUYURDU

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni su tarifesini sosyal medyadan, “Sonda olmaktan mutlu olduğumuz konular da var. Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde en uygun su ücreti Bursa’da!” paylaşımı ile duyurdu.

“DİĞER İLLERE GÖRE DAHA PAHALI”

AKP’li Başkan Aktaş’ın paylaşımına Bursalılar en pahalı su Bursa’da diyerek, tepkilerini şöyle dile getirdi:

*Bütün su dolum tesislerinin neredeyse hepsinin Bursa'da olduğu düşünüldüğünde çeşmelerden içemediğimiz suyu da konuşmak gerek…”

* Paylaşımınıza göre; Ankara ve İstanbul'a göre Bursa'da 3 metreküp daha az su üzerinden fiyatlandırılmış ve 2. kademe hesaplamada diğer illere göre daha pahalı. Yine de siz daha iyi bilirsiniz vatandaşı böyle kandırmakta siyasetinize dahilse ne diyebiliriz ki(!)”

*En pahalı ulaşım Bursa’da, Daha pahalı 2. kademe su Bursa’da o ne olacak! Çeşme suyu bembeyaz içilemiyor o ne olacak sayın Başkan! Eksik bilgi ile manipüle yapıyor sonra da Ekonomiyi manipüle ediyorlar diye Muhalefete ses ediyorsunuz.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkandan şaşırtan yorum: Kur düşerse batıyoruz demektir