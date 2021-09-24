Bursa’da üniversite öğrencileri barınma sorununu protesto etti

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt-barınma ve eğitim sorunları, Bursa'da protesto edildi. Üniversite öğrencisi Cankız Türk, "Bugün ülkede sadece 700 bin kişilik yurt bulunmakta, bu rakam öğrenci sayısının yüzde 10'u bile karşılamazken geri kalan öğrenciler 2 bin-4 bin 500 TL arası kira talebinde bulunan ev sahiplerinin insafına terk edilmiş ya da cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm edilmiştir" dedi.

Halil ATAŞ

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Üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt-barınma ve eğitim sorunları, CHP İl Kadın Kolları, Eğitim-İş ve Eğitim Sen Şubelerinin ortak düzenlediği basın açıklamasıyla Bursa Kent Meydan’ında protesto edildi.

“YURTLARIN KAPASİTESİ, ÖĞRENCİ SAYISININ YÜZDE 10'U”

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin yapılan basın açıklamasında, ortak metni okuyan üniversite öğrencisi Cankız Türk şunları söyledi;

“2020 yılında üniversite okuyan öğrencilerin sayısı 7 milyon 940 bin 133 olarak bildirilmiştir.

Bu sene kontenjanların arttırılması ve yapılacak 2 ek yerleştirmeyle bu rakamın 10 milyonun üzerinde olması bekleniyor, ancak bugün ülkede sadece 700 bin kişilik yurt bulunmakta, bu rakam öğrenci sayısının yüzde 10’u bile karşılamazken geri kalan öğrenciler 2 bin-4 bin 500 TL arası kira talebinde bulunan ev sahiplerinin insafına terk edilmiş ya da cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm edilmiştir.

Var olan devlet yurtları çağın koşullarına itap etmeyen, askeri sistem koğuş usulü ile istiflenmiş ve özelleştirilen yemekhaneleri ile öğrenciler şirketlerin insafına terkedilmiştir.”

“BİZİ SOKAKTA BIRAKANLARDAN HESAP SORUYORUZ”

Türk, “Geçtiğimiz günlerde bu ülkede İstanbul Kadıköy’de 20 tane genç sokakta yattı. Geleceğin teminatı olan bizleri sokakta uyumaya mecbur bırakanlardan hesap soruyoruz. Bir öğrenci olarak geçinmenin bu kadar zor olduğu bu ülkede, birilerin çocukları milyon dolarlarla oynarken, bizleri 650 TL gibi komik bir KYK bursuna mahkûm edenlerden hesap soruyor, eğitim barınma ve sağlık hizmetlerinin parasız olmasını talep ediyoruz. Verilen bursalar arttırılmalı ve karşılıksız olmalıdır” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ŞART”

Üniversite öğrencisi Türk, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Barınma ve beslenme sorunu yaşayan öğrencinin eğitim hayatının olmazsa olmazı kitaplar cep yakıyor, hocalar öğrencileri birer müşteri olarak görüp kendi kitaplarını pazarlıyor. Özel okullara kaynak ayırmaktan geri durmayan devlet, öğrencilerin ders kitaplarını ücretsiz dağıtmalıdır.

Daha fazla kütüphane açılmalı, kütüphaneler zenginleştirilmelidir.

Her üniversitede bilgiye erişim eşit olmalı, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

Enflasyonun yüzde 40'lara ulaştığı bu ülkede ulaşım da bundan nasibini almış, öğrencilerin üniversiteye ulaşımı neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Öğrencilerin ulaşım hizmetleri ücretsiz olmalıdır.

Üniversitelerdeki harç ücretlerini kaldırdık diye nara atanların ikinci öğretim harç ücretlerinden haberi yok sanırım, eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olan ikinci öğretimden alınan harçlar acilen kaldırılmalıdır.

Bilimsellikten uzaklaşan eğitim öğretimin içeriği, dinselleşmiş, pratikten yoksun ezberci bir anlayışa bürünmüştür, üniversitede eğitim laik bilimsel çağdaş normlara göre hazırlanmalıdır.”

“ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ, BURADA YAŞAYIP YAŞLANMAK İSTİYORUZ”

“Bizler bu ülkenin gençleri olarak bu ülkeyi seviyoruz, bu ülkede çalışmak, ülkeye hizmet etmek, burada yaşlanmak istiyoruz” diyen Türk, “Ancak bir çok arkadaşımız olanaksızlıklar yüzünden yurt dışı olanaklarını daha üniversiteye gitmeden araştırıyor. Planlı programlı ülkenin kaynakları göz önünde bulundurularak, ve istihdam programlarıyla hareket edilerek üniversite kontenjanları belirlenmeli” şeklinde konuştu.

“BARINMA VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLMALI”

Apartman katlarına sıkıştırılan sömürü aracı haline gelen üniversitelerin kapatılması gerektiğini söyleyen Türk, “Öğrencilere okul sonrası iş olanakları sunulmalıdır. Ne giyeceğimizden, nasıl yaşayacağımıza bir sınır çizmeye çalışan, özgürlükleri kısıtlamaya çalışan, bu anlayıştan hesap soruyoruz. Laikliğin bu ülkenin temel unsuru olduğunu, bu ülkenin gençleri olarak hatırlatıyor temel yaşam haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi beyan ediyoruz. Bir kez daha yineliyoruz, bütün öğrencilerin eğitim, barınma ve sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.