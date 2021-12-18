Bursalılar soğuğa ve yağmura rağmen ucuz ekmek kuyruğunda bekledi

Bursa'da soğuk havaya rağmen vatandaşlar, BESAŞ'a ait ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Halil ATAŞ

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Hayat pahalılığı ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla mücadele eden vatandaş, çareyi ucuz ekmeğin satıldığı ekmek büfelerinde arıyor.

YAĞMUR ALTINDA UCUZ EKMEK İÇİN SIRADA BEKLEDİLER

Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde vatandaşlar, fırından 3 lira daha ucuz olan halk ekmekten alabilmek için büyükşehir belediyesi iştiraki olan BESAŞ büfelerinin önünde akın etti.

Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen yağmur altında büfelerin önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekledi.

BESAŞ büfesinde 400 gram ekmek 2 liradan satılırken, fırınlarda ise 5 liradan satılıyor.

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