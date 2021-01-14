Bursalılar tepki gösterince AKP’li başkan geri adım attı

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hanlar Bölgesi’ndeki 6 asırlık Koza Han’ın Arnavut kaldırımlarını sökerek bazalt taş döşemeye başlamıştı. Bursalılar, tarihi dokunun bozulmasına tepki gösterince AKP'li Başkan Alinur Aktaş geri adım attı. CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Koza Han’dan seslenerek, “Bu zararı kim karşılayacak” dedi.

“TOPU ANITLAR KURULU’NA ATTI”

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tepkiler üzerine Koza Han’daki yanlış karardan vazgeçtiğine dikkat çeken CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Burada yapılan zemin uygulaması geniş tepki alınca bu işin sorumluları buraya gelip açıklamalar yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı bu proje beğenilse işi sahiplenecekti ama tepki gelince biz bu işin içinde değiliz, Anıtlar Bölge Kurulu’nun verdiği kararı uyguluyoruz demeye getirdi. Biz CHP olarak bu uygulamayı yargıya taşıyacağımızı söyleyince bazı kesimlerin paniklediğini, bununla ilgili acil toplantı yaparak belki de kurul tarihindeki en hızlı aldığı kararlardan birisi olarak, Koza Han’ın zemininde yeni bir zemin çalışma için yeni bir projeye onay verildiği bilgisine ulaştık” dedi.

“ANITLAR KURULU YILLARCA SANAT TARİHİ OKUDU BİLİYOR OLMALARI GEREKİRDİ”

CHP’li İsmet Karaca, Anıtlar Kurulu üyelerinin yıllarca sanat tarihi okuduklarını ve bu hanın yapıldığı dönemin çalışma koşulları, aletleri, malzemeleri ve iş yöntemlerini biliyor olmaları gerektiğinin altını çizerek, “Hiç mi bu tonozlara, bu temellere, taşlara bakmadınız o projeyi onaylarken? Şimdi bir yanlıştan kısmen de olsa dönülüyor. Burada doğrusu ortak akıldır. Yetkililerin, liyakat sahibi kişilerin bir araya gelerek kentin simgesi olan Kozahan’ın zemini için yapacakları çalışma konusunda biz tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOZA HAN’DA NE KADAR ZARAR EDİLDİ”

“Yaptığınız bu rezalet toplumda kabul görseydi, bunun PR’ını toplayacak olan Büyükşehir Belediyesi’nden cevap istiyorum” diyen İsmet Karaca, şöyle konuştu;

“Bu taşlar ne olacak? Bunları yaptınız ve Bursa’nın kaynaklarını çarçur ettiniz. Burada bu çalışmalar Bursa’ya değer katmak için mi yapılıyor, yandaşlarınıza kaynak aktarmak için mi? Göreve geldiği andan itibaren başlayıp bitirdiği hiçbir iş olmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na soruyorum. Koza Han'da ne kadar zarar edildi, bu zararı kim karşılayacak? Buradaki rezalete son verilip yanlıştan dönüldüğü için memnunum, Bursa’nın çıkarına olan her adımda biz CHP olarak destek vereceğiz, yanında olacağız.”