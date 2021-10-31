Büyükelçilikte kanuna aykırı yeğen reklamı

Doha Büyükelçiliği’ne atanan Mustafa Göksu yeğeni Sacid Göksu’yu makamında ağırladı. Göksu’nun yeğenine ait avukatlık bürosunun reklamını yapması tepki çekti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Temmuz 2020'de Katar'a yaptığı ziyaretten bir gün önce Katar Büyükelçisi olarak atadığı Mehmet Mustafa Göksu'nun, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AKP'li eski Milletvekili Mahmut Göksu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Büyükelçi Göksu, Mahmut Göksu'nun oğlu Sacid Göksu'yu makamında ağırladı. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşılarak yeğen Sacid Göksu'ya ait avukatlık bürosunun ismi belirtildi.

BU MADDEYE RAĞMEN…

1136 Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesine göre ise avukatların bu tür reklam yapmaları kanuna aykırı. Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.” Bu maddeye rağmen, resmi büyükelçilik hesabından yeğen Sacid Göksu'nun avukatlık bürosunun ismi belirtildi.