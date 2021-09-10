Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden o görüntülerle ilgili açıklama

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince düzenlenen gösteride çarşaflı bir kadının zincire vurulması ve kadının efeler tarafından kurtarılarak ellerinin çözülmesi bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı. Tepkilerin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Mizansenin farklı mesajlarla sunulmasından ve gösterinin asıl amacı olan Edremit’in işgalden kurtuluşundan uzaklaştırmasından büyük üzüntü duyulmuştur" denildi.

Sozcu.com.tr

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Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince kutlama töreni düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince dönemin kurtuluşunu anlatan bir mizansen gerçekleştirildi. Mizansende çarşaflı bir kadın zincire vuruldu. Ardından kadının etrafında efe kıyafeti giymiş erkekler zeybek oynayıp kadını zincirlerinden kurtardı. Gösteri, bazı kesimlerce tepkiyle karşılandı.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ‘Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Edremit Belediyesi ve derneğimizin Edremit Şubesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde geleneksel olarak sergilenen bir mizansenin bazı basın organlarında amacından çok farklı şekilde işlenmesi nedeniyle bir açıklama yapmamız gerekmiştir’ denilerek şu ifadeler kullanıldı: .

* “Edremit ve bölgesi 797 gün Yunan işgalinde kalmış ve bu işgal döneminde çok büyük acılar yaşanmıştır. İşgal günleri Edremit halkının belleğinde karanlık günler olarak kalmıştır. İşgalden sonraki yıllarda yapılan kutlama törenlerinde işgal altındaki karanlık günlerden işgalden kurtuluşa giden süreç gösterilerle anlatılmış ve içlerinden bazıları gelenekselleşmiştir.

“KADIN KİMLİĞİNE YA DA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜNE BİR ATIFTA BULUNMAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

*Bu amaç doğrultusunda sergilenen gösteride yer alan kıyafet ve canlandırmalar, Edremit'in işgal altında karşı karşıya kaldığı zorlukları ve karşı güçleri temsil etmektedir. Siyah kıyafet kara günleri, zincirler işgal altında direnmeye çalışan bağımsızlık mücadelesini, beyaz kıyafet ise karşı güçlere karşı bağımsızlığa ulaşılan aydınlık günü temsil etmektedir. Burada, siyah kıyafetler içindeki kişinin Kuvayı Milliye birlikleri ve efeler tarafından kurtarılarak ellerinin çözüldüğü an da kesinlikle kadın kimliğine ya da kıyafet özgürlüğüne bir atıfta bulunmak söz konusu değildir.

“BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYULMUŞTUR”

*Her zaman din, ırk, dil ve cinsiyet özgürlüğüne saygı duyan derneğimiz, burada söz konusu olan mizansenin farklı mesajlarla sunulmasından ve gösterinin asıl amacı olan Edremit'in işgalden kurtuluşundan uzaklaştırmasından büyük üzüntü duyulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda her cephede kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden herkesin mücadele ettiği unutulmamalıdır.

“BAZI BASIN ORGANLARINDA TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA ARACI OLARAK GÖSTERİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

*Konunun özünden koparılarak bu mizansende kullanılan sembolik anlatımın “halkın giyim tarzı üzerinden mesajlar içerdiği” iddiasının ve söyleminin, mevcut durumu iyice analiz etmeden ve iyi niyet gözetmeden oluşturulduğunu görmekteyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda yapılan ve bölge halkı tarafından gösteride kullanılan anlatım dilinin ve sembollerin oldukça iyi bilindiği etkinliklerin bazı basın organlarında toplumsal kutuplaşma aracı olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tür ulusal günler ulus olarak bir arada olmamız gereken günlerdir.