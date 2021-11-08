Çaldığı otobüsle Taksim’e giden sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Maltepe’de park halindeki belediye otobüsünü çalarak Taksim’e giden Ali Volkan Çamur'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 8 Şubat 2021 tarihinde Ali Volkan Çamur, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Taksim'e gittiği gerekçesiyle “haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ilk duruşmada tahliyesine karar verilen tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur katılmazken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Zararlarının giderilmediğini söyleyen müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

“EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SABİT”

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu otobüsün kamu hizmetine tahsis edilen eşya niteliğinde olduğunu belirtti. Mütalaada sanığın otobüs valfini açmak suretiyle ele geçirdiği anahtar ile kamu hizmetine mahsus edilmiş otobüsü bulunduğu yerden alarak eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanığın 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otobüs şoförünün İETT adına çalışan Özel Halk Otobüsünü olay tarihinde akşamüzeri Maltepe peronlarına park ettiği ve geri geldiğinde aracının yerinde olmadığını gördüğü, daha sonra ise polis haber verdiği aktarıldı. Yapılan araştırmada Ali Volkan Çamur’un, otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alıp çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, Ali Volkan Çamur’un “haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.