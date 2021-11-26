Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çalıştığı inşaatın 11. katından düşen 18 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

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Türkiye’de yeterince tedbir alınmadığı için her gün ortalama 4-5 işçi hayatını kaybediyor. Son vaka Kayseri’de Talas’ta yaşandı. Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda 11. katta çalışan Bedirhan Y., dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Bedirhan Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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