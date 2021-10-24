Camiye protokol yolu

Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın katıldığı Hafızlık Merasimi için camiye kırmızı şeritle protokol yolu yapıldı. Başkan bu yoldan geçip kürsüye çıktı.

Deniz AYHAN

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Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 155 öğrenci için “Hafızlık İcazet Merasimi” düzenlendi. Merasim Hacı Mehmet Sayın Camii'nde düzenlendi. Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in katıldığı Hafızlık İcazet Merasimi için cami içerisine kırmızı şeritlerle protokol yolu yapıldı. Protokol üyeleri için de camiye altın varaklı koltuklar getirildi. Üyeler konuşmacıları bu koltuklarda oturarak dinledi. Ardından sırayla konuşma yaptılar. Afyon Hacı Mehmet Sayın Camii'nde yapılan törende 155 öğrenciye sertifika verilirken, Başkan Zeybek şeritli yoldan alkışlar eşliğinde kürsüye doğru yürüyüp konuşmasını yaptı.

GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Başkan Zeybek sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Rabbimizin ilk emri; Oku yaratan Rabbinin adı ile oku. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Burhan İşleyen Hocanın teşrifleriyle gerçekleştirilen Hafızlık eğitimini tamamlayan gençlerimizin hafızlık icazet merasimi programına katıldık. Hafızlarımızı, ailelerini ve hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim gençliğimizi ve bizleri Kur'an'ın izinden ayırmasın” Törende kürsüye davet edilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ise dünya hayatının sınav olduğuna vurgu yaparak, “Hepimiz sınavdayız. Sınavı kazanmanın yolu Kur'an-ı Kerim'in ahlakımız olmasıdır. Ne istiyorsa yapmamız, ne diliyorsa yerine getirmemizdir” dedi.