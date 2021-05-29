Çamlıca Kulesi’nden İstanbul böyle görünüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgiler Müdürlüğü, yayına aldığı İBB Panorama web sitesiyle, 360 derecelik Gigapixel kameralar ve turizm kameraları üzerinden İstanbul’un farklı yerlerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı veriyor. Bugün resmi açılışı yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nden de İstanbul fotoğraflandı:

İstanbul’un sembolü olması beklenen ve 100’den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı.

Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kuleden İstanbul’un büyük bir bölümünü görmek mümkün. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek.

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor.

İstanbul’un sembolü olması beklenen yeni kulede 39’uncu ve 40’ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

33’üncü ve 34’üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Son yıllarda hem seçimler öncesinde hem de şehircilik ile ilgili organizasyonlarda yaptığı konuşmalarda yatay mimari vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti. Çamlıca Kulesi’nden söz konusu ihanet net olarak görünüyor.

Erdoğan 7 Kasım 2017’de ise şöyle demişti: “Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok.”