Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çamlıca Kulesi’nden İstanbul böyle görünüyor

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün resmen açıldı. İşte kulenin manzarası...

Güncellenme: 14:56, 29/05/2021
HaberlerGündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgiler Müdürlüğü, yayına aldığı İBB Panorama web sitesiyle, 360 derecelik Gigapixel kameralar ve turizm kameraları üzerinden İstanbul’un farklı yerlerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı veriyor. Bugün resmi açılışı yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nden de İstanbul fotoğraflandı:

Kuleden çekilen fotoğraflar İstanbul’un nasıl betonlaştığını da gözler önüne seriyor

İstanbul’un sembolü olması beklenen ve 100’den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı.

Ümraniye

Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kuleden İstanbul’un büyük bir bölümünü görmek mümkün. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek.

Ümraniye

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor.

Yenisahra

İstanbul’un sembolü olması beklenen yeni kulede 39’uncu ve 40’ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

Ataşehir

33’üncü ve 34’üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Ataşehir

Son yıllarda hem seçimler öncesinde hem de şehircilik ile ilgili organizasyonlarda yaptığı konuşmalarda yatay mimari vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti. Çamlıca Kulesi’nden söz konusu ihanet net olarak görünüyor.

Ataşehir

Erdoğan 7 Kasım 2017’de ise şöyle demişti: “Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok.”

Acıbadem

Fikirtepe

Ünalan – Fikirtepe – Göztepe

Göztepe

Kozyatağı – Erenköy

Maltepe

Üsküdar

Üsküdar ve Tarihi Yarımada

Maslak

Küçük Çamlıca – Libadiye

Altunizade ve Avrupa Yakası

Büyük Çamlıca

İlginizi Çekebilir3 yılda 170 milyona bitecekti, süre de maliyet de katlandı3 yılda 170 milyona bitecekti, süre de maliyet de katlandı
Ataşehir Avrupa Avrupa Yakası Göztepe istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maslak Üsküdar
Yayınlanma Tarihi:14:16,