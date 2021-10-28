Çamlıca’da 8.5 dönümlük parka villa yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Çamlıca'da 8.5 dönümlük sit koruması altındaki park alanını konut imarına açtı. Alana 2 katlı villalar yapılacak.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar'da “Küçük Çamlıca Mesa Evleri”nin bitişiğindeki parselde plan değişikliği hazırlayarak askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre yaklaşık 8.5 dönümlük parsel, “1.derece doğal sit alanı” ve “3.derece doğal sit alanı” içerisinde kalıyor. Mevcut planlarda “park ve dinlenme alanı” kısmen de ”yol” olarak işaretlenmişti. Bakanlık plan değişikliği yaparak parseli “düşük yoğunluklu konut”, “park” ve yol olarak düzenledi. Emsal yani inşaat hakkı 0.20, yükseklik 2 kat olarak belirlendi.

İBB KARŞI ÇIKTI

Plan değişikliği ile ilgili görüşü alınan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanlığı, yeşil alan miktarının azaltılacağı, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırılacağı sebebiyle düzenlemeyi uygun bulmadı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü de parselin “park” fonksiyonunun iptal edilerek yapılaşmaya açıldığını ve bunun bölgeye ek inşaat alanı getireceğini bildirdi.

Yakın çevresinde iptal edilen park alanı yerine eş değer büyüklükte park alanı ayrılmadığı da ifade edildi. Teklif ile bölgeye yeni bir yapılaşma önerilerek ulaşım talebinin arttırılmasına karşın 12 metre genişliğinde planlanan yolun, 10 metreye düşürülerek ulaşım alt yapısının azaltıldığı vurgulandı ve teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadı.